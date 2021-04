«Nello staff di Pirlo non c’è armonia»: il clamoroso retroscena

Tra i collaboratori di Andrea Pirlo il clima non sarebbe dei migliori: un’arma in più per il Milan nel duello per la Champions?

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non regna l’armonia all’interno dello staff tecnico della Juventus. Da un parte, scrive la Rosea, c’è Pirlo con i suoi fedeli collaboratori Baronio e Gagliardi, dall’altra Tudor, finito ai margini per divergenze di vedute e per non essersi integrato con la restante parte del team portato dal Maestro.

Questa la delicata situazione, secondo il quotidiano, in questa parte finale di stagione della Juventus. Se confermata, la notizia potrebbe avere risvolti positivi indiretti anche sul Milan visto che i rossoneri si giocheranno proprio con la Juve le speranze di agguantare il posto Champions in campionato.