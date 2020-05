Nel futuro di Pioli non c’è solo il Milan: ecco il club interessato al tecnico

Ogni giorno che passa e con l’ombra di Rangnick il futuro di Pioli al Milan pare verso la fine ma il Torino è pronto a offrigli la panchina

Le voci sul prossimo allenatore del Milan sono indirizzate tutte verso Rangnick, ormai pronto a diventare il nuovo tecnico-dirigente rossonero scalzando dì fatto dalla panchina Pioli.

Secondo Tuttosport il Torino sarebbe in forte pressing non solo su Giampaolo, ma anche su Pioli stesso. I granata osservano attentamente le vicende in casa Milan, pronti a sferrare il colpo decisivo per portare in Piemonte il tecnico emiliano.