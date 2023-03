Il punto sui giocatori del Milan impegnati con le rispettive nazionali. Domani Malick Thiaw in campo con la Germania

Continuano gli impegni dei giocatori del Milan in questa pausa nazionali. Tra gli altri scenderà in campo anche Malick Thiaw.

Il difensore rossonero sarà impegnato con la sua Germania in amichevole contro il Perù in quella che potrebbe essere la serata del suo debutto in nazionale maggiore. Calcio d’inizio alle 20:45.