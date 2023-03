Il punto sui giocatori del Milan impegnati in questa pausa nazionali. Domani la Svezia di Ibra sfida il Belgio di CDK e Saelemaekers

Continuano gli impegni dei giocatori del Milan in questa pausa nazionali. Domani in campo un vero e proprio derby rossonero nel match tra Svezia e Belgio valido per le qualificazioni ad Euro 2024.

Gli scandinavi guidati da Zlatan Ibrahimovic sfidano i Diavoli Rossi di De Ketelaere e Saelemaekers.