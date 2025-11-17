Connect with us

Milanello News

MN24 - Nazionali Milan, stabilito il programma di rientro dei rossoneri: il quadro completo in vista del derby

Milanello News

Inter Milan, inizia il countdown per il derby: chi recupera tra i rossoneri? Rabiot e Gimenez...

Milanello

Allenamento Milanello: martedì la ripresa degli allenamenti

Milanello News

MN24 - Allenamento Milan, parte la missione derby: lavoro intenso per gli infortunati. Prosegue il programma di recupero. E in vista dell'Entella...

Milanello News

Allenamento Milan, oggi la ripresa a Milanello: ranghi ridottissimi per i rossoneri. Tutti i calciatori presenti

Milanello

MN24 – Nazionali Milan, stabilito il programma di rientro dei rossoneri: il quadro completo in vista del derby

Milan news 24

Published

29 secondi ago

on

By

Milan

Nazionali Milan, è stato stabilito il piano di rientro dei vari calciatori rossoneri: le ultime in vista del derby di domenica sera

Il Milan accelera la preparazione per il cruciale Derby contro l’Inter e, per l’occasione, la rosa di Massimiliano Allegri si ricomporrà gradualmente entro giovedì.

Secondo quanto riportato da Milannews24, il programma dei rientri dei nazionali è scaglionato:

Nazionali Milan, mercoledì i rientri pesanti

Il gruppo principale è atteso a Milanello mercoledì, con i pezzi grossi pronti a mettersi a disposizione del tecnico. Saranno presenti: Maignan, Leão, Modrić, Gabbia, Ricci, Pavlovic, Odogu e Nkunku.

Giovedì gli ultimi ad arrivare

Il lavoro tattico finale potrà iniziare giovedì, con l’arrivo degli ultimi quattro giocatori: Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi. Entro la fine della settimana, Allegri avrà l’intera rosa per finalizzare la strategia della stracittadina.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.