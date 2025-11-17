MN24 – Nazionali Milan, stabilito il programma di rientro dei rossoneri: il quadro completo in vista del derby

Nazionali Milan, è stato stabilito il piano di rientro dei vari calciatori rossoneri: le ultime in vista del derby di domenica sera

Il Milan accelera la preparazione per il cruciale Derby contro l’Inter e, per l’occasione, la rosa di Massimiliano Allegri si ricomporrà gradualmente entro giovedì.

Secondo quanto riportato da Milannews24, il programma dei rientri dei nazionali è scaglionato:

Nazionali Milan, mercoledì i rientri pesanti

Il gruppo principale è atteso a Milanello mercoledì, con i pezzi grossi pronti a mettersi a disposizione del tecnico. Saranno presenti: Maignan, Leão, Modrić, Gabbia, Ricci, Pavlovic, Odogu e Nkunku.

Giovedì gli ultimi ad arrivare

Il lavoro tattico finale potrà iniziare giovedì, con l’arrivo degli ultimi quattro giocatori: Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi. Entro la fine della settimana, Allegri avrà l’intera rosa per finalizzare la strategia della stracittadina.