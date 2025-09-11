Nazionali Milan, il resoconto dei rossoneri: ecco come sono andati i calciatori del Diavolo

Nazionali Milan, ecco il resoconto degli impegni dei calciatori rossoneri prima del rientro odierno a Milanello

Dopo la prima pausa per le nazionali, i tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: i giocatori del Milan tornano a disposizione di mister Allegri in condizioni ottimali e con il morale alle stelle. La pausa è stata una vera e propria vetrina internazionale per molti dei protagonisti della squadra, che si sono distinti con prestazioni eccellenti e risultati importanti, dimostrando il valore e la profondità della rosa a disposizione del direttore sportivo Tare.

Tra i più brillanti, spicca senza dubbio l’americano Christian Pulisic. L’esterno ha giocato un ruolo decisivo con gli Stati Uniti d’America, fornendo un assist contro il Giappone e giocando un ruolo chiave nella vittoria contro la Corea del Sud. Le sue grandi prestazioni confermano la sua crescita esponenziale e la sua influenza nel gioco, un vero punto di forza per il Milan che si prepara a rientrare in campo in Serie A con grandi ambizioni.

Altrettanto importante è stato il contributo di Alexis Saelemaekers. Il belga, subentrato in entrambe le partite, ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly, capace di cambiare il corso di un match. Con ben tre assist tra la partita contro il Liechtenstein e quella contro il Kazakistan, Saelemaekers si è rivelato un abile assist-man, una risorsa preziosa per il reparto offensivo rossonero. La sua capacità di incidere anche partendo dalla panchina sarà fondamentale per la gestione del turnover da parte di Allegri.

Non solo attacco. Anche la difesa e il centrocampo hanno dato risposte positive. Il portierone Mike Maignan ha difeso i pali della Francia per ben 180 minuti, mantenendo la sua solidità e la sua leadership. Anche Strahinja Pavlovic, con 180 minuti di gioco per la Serbia, ha mostrato una grande tenuta difensiva, un segnale incoraggiante per la retroguardia milanista. Nel centrocampo, invece, il veterano Luka Modric ha dato il suo solito contributo di qualità con la Croazia, servendo un assist e dimostrando ancora una volta la sua classe cristallina.

Certo, non tutti hanno avuto la possibilità di scendere in campo, come Koni De Winter e Ruben Loftus-Cheek, ma la loro presenza nei rispettivi ritiri internazionali ha comunque permesso loro di mantenere un alto ritmo di allenamento. Anche i giovani come Davide Bartesaghi e Zachary Athekame hanno potuto fare esperienza con le loro nazionali Under 21, un passo fondamentale per la loro crescita futura.

L’intero report delle prestazioni è stato fornito da una fonte interna al club, ed evidenzia come il lavoro di Tare e Allegri stia già dando i suoi frutti. La qualità e la mentalità vincente dei giocatori sono confermate anche a livello internazionale. Questo ritorno alla normalità a Milanello, dopo una pausa di successo, infonde fiducia e ottimismo in vista dei prossimi impegni. La squadra è pronta e carica per affrontare le prossime sfide con la determinazione che contraddistingue il vero spirito rossonero.