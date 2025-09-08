Nazionali Milan, il programma completo della giornata di domani: diversi i rossoneri in campo. Tutti i dettagli

Nazionali Milan, saranno diversi i calciatori rossoneri in campo nella giornata di domani: il programma completo

Il Milan è un club dalla risonanza internazionale, e questo si riflette anche nelle convocazioni dei suoi calciatori. Nonostante la sosta per le Nazionali, il lavoro sul campo non si ferma, e saranno ben otto rossoneri a scendere in campo nella giornata di domani, martedì 9 settembre. Questa sosta rappresenta l’ultima chance per i giocatori di mettersi in mostra con le proprie selezioni prima del rientro definitivo a Milanello, dove l’attenzione sarà totalmente rivolta agli impegni di campionato e coppa.

Gli impegni dei rossoneri: da Bartesaghi a Pulisic

Il calendario è fitto e ricco di appuntamenti, che spaziano dalle qualificazioni a Euro Under 21 a quelle per il Mondiale 2026. I primi a scendere in campo saranno i giovani. Il difensore Davide Bartesaghi, giovane promessa del vivaio milanista, sarà impegnato con l’Italia Under 21 nella sfida cruciale contro la Macedonia del Nord. Il match si giocherà a Bitola martedì 9 settembre alle ore 18:15, e sarà fondamentale per il cammino degli Azzurrini verso gli Europei di categoria.

La serata si accenderà alle 20:45, con due partite che vedranno ben quattro calciatori del Milan protagonisti. Allo Stade de France di Parigi, la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot affronterà l’Islanda in una gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Contemporaneamente, a Belgrado, andrà in scena un’altra sfida di altissimo livello. La Serbia di Strahinja Pavlović se la vedrà con l’Inghilterra di Ruben Loftus-Cheek. Sarà un duello emozionante tra compagni di squadra, che si ritroveranno avversari per una sera in un contesto di grande tensione e importanza.

La notte dei rossoneri oltreoceano

Gli appassionati di calcio notturno dovranno rimanere svegli per seguire gli ultimi impegni dei giocatori del Milan. Tre sfide si svolgeranno infatti nella notte italiana, con i fari puntati sull’America. Alle ore 1:00 di mercoledì 10 settembre, l’Ecuador di Pervis Estupiñan giocherà a Guayaquil contro la fortissima Argentina, un test durissimo per le speranze di qualificazione ai prossimi Mondiali. Mezz’ora più tardi, alle 1:30, a Columbus, scenderà in campo il funambolico Christian Pulisic con la sua Nazionale statunitense. Sarà un’amichevole contro il Giappone, un’occasione per mettere in pratica le direttive del nuovo allenatore, mister Massimiliano Allegri, già al lavoro sul campo e con un focus particolare sulla coesione e sulla qualità dei singoli anche con gli USA. L’ultimo match della nottata vedrà protagonista il Messico di Santiago Gimenez contro la Corea del Sud. L’appuntamento è alle ore 3:00 a Nashville, un’altra amichevole di prestigio per il forte attaccante messicano.

Questi impegni, così ravvicinati, rappresentano un’opportunità per i calciatori di mantenersi in forma e dimostrare il proprio valore, elementi che saranno attentamente monitorati dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’intero staff tecnico. Con la fine della sosta, l’attenzione del Milan si sposterà nuovamente sul campionato, dove l’obiettivo è tornare a competere per i massimi traguardi, con la squadra più forte e coesa di sempre.