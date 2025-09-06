Nazionali Milan, oggi scendono in campo tre calciatori rossoneri. Il programma completo

Nazionali Milan, oggi tocca a tre calciatori rossoneri: in campo Pavlovic, Loftus-Cheek e Pulisic. Il programma completo

Dopo un’intensa fase di avvio di stagione, caratterizzata dagli impegni contro Bari, Cremonese e Lecce, le competizioni per club si fermano per lasciare spazio al calcio internazionale. La pausa per le nazionali rappresenta un momento di riflessione e valutazione, sia per i club che per i giocatori. Per il Milan, in particolare, questa sosta assume un significato particolare, offrendo al neo Direttore Sportivo Igli Tare e al nuovo allenatore Massimiliano Allegri la possibilità di analizzare a fondo la situazione e pianificare le prossime mosse.

I rossoneri si ritrovano a fare i conti con diverse assenze. Tre dei loro giocatori chiave lasceranno Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tra questi, il difensore serbo Strahinja Pavlović, chiamato a rappresentare la sua Serbia nella sfida di qualificazioni al Mondiale 2026 contro la Lettonia. Un appuntamento cruciale, che si terrà sabato 6 settembre a Riga alle 15.00. La sua presenza in nazionale sottolinea l’importanza del suo ruolo nel progetto Milan, un difensore roccioso e affidabile.

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek scenderà in campo con la sua Inghilterra per un’altra partita di qualificazioni al Mondiale 2026, affrontando Andorra a Birmingham sabato 6 settembre alle 18.00. La sua dinamicità e la sua fisicità sono elementi fondamentali per il centrocampo del Milan, e la sua convocazione conferma il suo status di giocatore di alto livello.

Infine, l’attaccante statunitense Christian Pulisic si unirà alla sua nazionale per un’amichevole contro la Corea del Sud, che si giocherà sabato 6 settembre alle 23.00 a Harrison. Pulisic, con la sua velocità e la sua creatività, è un punto di riferimento per l’attacco rossonero, e la sua assenza, seppur temporanea, sarà sicuramente avvertita.

Questa sosta offre a Igli Tare e Massimiliano Allegri un’opportunità unica per riflettere sul futuro della squadra. Il Direttore Sportivo potrà lavorare con più serenità sulle strategie di mercato e sulla gestione del club, mentre l’allenatore avrà il tempo di affinare le sue tattiche e preparare al meglio le prossime sfide. La pausa per le nazionali è un’occasione per ricaricare le batterie, analizzare i punti di forza e di debolezza, e pianificare il prossimo ciclo di partite in Serie A e nelle altre competizioni. Il Milan ha bisogno di continuare a crescere e a consolidarsi, e la sosta è un passo fondamentale in questo processo.