Nazionali Milan, non solo Loftus Cheek: cinque rossoneri in campo oggi

Nazionali Milan – Sono ben cinque i calciatori rossoneri che scenderanno in campo nel corso di questa serata

Oggi, martedì 9 settembre, il mondo del calcio si ferma per lasciare spazio alle Nazionali. Anche i calciatori del Milan scenderanno in campo con le rispettive selezioni, impegnati in importanti partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. L’attenzione dei tifosi rossoneri si dividerà tra diversi match cruciali, che vedranno protagonisti alcuni dei pilastri della squadra.

In serata, alle 20:45, i riflettori saranno puntati su Francia-Islanda, un match valido per le qualificazioni mondiali. In campo per i transalpini ci saranno due giocatori del Diavolo: Adrien Rabiot e Mike Maignan. Rabiot, il centrocampista francese con il suo stile elegante e la sua capacità di recuperare palloni, sarà il fulcro del gioco dei “Bleus”. Al suo fianco, a difesa della porta, ci sarà Maignan, l’estremo difensore noto per le sue doti acrobatiche e la sua leadership. I due rossoneri proveranno a guidare la loro nazionale verso una vittoria fondamentale per il prosieguo del cammino verso la Coppa del Mondo.

Contemporaneamente, il fischio d’inizio di Serbia-Inghilterra accenderà la curiosità dei tifosi milanisti. In questa sfida, valida anch’essa per le qualificazioni al Mondiale, scenderanno in campo altri due giocatori del Milan. Pavlovic, il giovane e promettente difensore serbo, avrà l’arduo compito di contenere l’attacco inglese. D’altro canto, tra le fila degli inglesi, ci sarà Ruben Loftus-Cheek, l’elegante centrocampista che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi rossoneri con le sue doti fisiche e la sua visione di gioco. L’incontro promette di essere un vero e proprio scontro tra giganti, con i due giocatori del Milan a darsi battaglia in campo per i colori delle rispettive nazionali. A questi si aggiunge Davide Bartesaghi convocato dall’Italia under 21.

Queste partite rappresentano un’opportunità per i calciatori per mettere in mostra le proprie qualità e acquisire ulteriore esperienza internazionale. I tifosi del Diavolo sperano che i loro beniamini riescano a brillare e a tornare a Milanello senza infortuni.