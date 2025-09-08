Nazionali Milan: la lista completa dei calciatori impegnati questa sera. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Questi sono gli impegni odierni per i giocatori del Milan impegnati con le rispettive nazionali, in un’importante giornata di qualificazioni.

Gli impegni odierni e le recenti prestazioni

Il giovane difensore rossonero Zachary Athekame, impegnato con la Svizzera Under 21, scenderà in campo oggi, lunedì 8 settembre, contro l’Albania. La partita, valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21, si disputerà ad Aarau alle ore 18:30. Athekame arriva a questo match dopo una prestazione eccellente: nella sfida giocata lo scorso venerdì 5 settembre contro l’Estonia, il difensore ha giocato l’intera partita, disputando tutti i 90 minuti e dimostrando la sua solidità in difesa.

Un altro rossonero molto atteso è Luka Modrić, che questa sera sarà impegnato con la sua Croazia contro il Montenegro. Il match, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, si terrà a Zagabria alle ore 20:45. Nonostante la sua età e l’inizio di stagione con il Milan, Modrić ha già dimostrato di essere una pedina fondamentale anche per la sua nazionale. Nella partita di venerdì 5 settembre contro le Isole Fær Øer, il centrocampista ha giocato circa 25 minuti, entrando a partita in corso per dare un tocco di qualità e leadership. La gestione del suo minutaggio è un segnale che il CT croato vuole preservare le sue energie in vista degli impegni futuri. La presenza di questi due giocatori con le rispettive nazionali sottolinea la qualità della rosa del Milan, che può contare su talenti di livello internazionale in ogni reparto e in diverse fasce d’età.