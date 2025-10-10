News
Nazionali Milan, nove calciatori in campo in serata e nella notte: c’è anche l’Italia under 21
Proseguono gli impegni dei quindici calciatori del Milan convocati dalle rispettive Nazionali in questa sosta di ottobre. Tra questa sera e questa notte scenderanno in campo ben nove calciatori rossoneri. Massimiliano Allegri sarà quindi con il fiato sospeso nella speranza che nessuno possa accusare problematiche fisiche. Questo il programma completo degli impegni dei rossoneri:
NKUNKU, RABIOT, MAIGNAN / Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik – Qualificazioni Mondiali 2026.
SAELEMAEKERS, DE WINTER / Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand – Qualificazioni Mondiali 2026.
ESTUPINAN / Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin – Amichevole.
PULISIC / Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin – Amichevole
BARTESAGHI / Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena – Qualificazioni Europeo U21 2027
ATHEKAME / Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna – Qualificazioni Europeo U21 2027