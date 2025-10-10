Connect with us

News

Nazionali Milan, nove calciatori in campo in serata e nella notte: c'è anche l'Italia under 21

Calciomercato News

Calciomercato Milan, il dato sugli investimenti del club rossonero è da urlo! Ecco quanto hanno speso i rossoneri negli ultimi due esercizi e non solo

News

Formazioni ufficiali Galles Belgio: la scelta di Rudi Garcia su De Winter

News

Bilancio Milan, Furlani sorride! I dati non mentono, terzo utile consecutivo e ricavi da urlo. Cifre e dettagli

News

Infortunio Estupinan, contusione o distorsione alla caviglia? Cosa filtra in vista della Fiorentina. Ultime

News

Nazionali Milan, nove calciatori in campo in serata e nella notte: c’è anche l’Italia under 21

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

Rabiot

Nazionali Milan – A partire dai francesi, oggi saranno ben nove i calciatori del Milan in campo con le rispettive selezioni

Proseguono gli impegni dei quindici calciatori del Milan convocati dalle rispettive Nazionali in questa sosta di ottobre. Tra questa sera e questa notte scenderanno in campo ben nove calciatori rossoneri. Massimiliano Allegri sarà quindi con il fiato sospeso nella speranza che nessuno possa accusare problematiche fisiche. Questo il programma completo degli impegni dei rossoneri:

NKUNKU, RABIOT, MAIGNAN / Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik – Qualificazioni Mondiali 2026.

SAELEMAEKERS, DE WINTER / Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand – Qualificazioni Mondiali 2026.

ESTUPINAN / Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin – Amichevole.

PULISIC / Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin – Amichevole

BARTESAGHI / Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena – Qualificazioni Europeo U21 2027

ATHEKAME / Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna – Qualificazioni Europeo U21 2027

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.