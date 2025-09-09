Nazionali Milan, la Francia batte a fatica l’Islanda. Il resoconto del match di Maignan e Rabiot

Nazionali Milan, vittoria a fatica della Francia sull’Islanda: Maignan non al top, per Rabiot solo 20 minuti nella ripresa

Una vittoria sofferta, ma fondamentale per la Francia di Deschamps, che al Parc des Princes supera l’Islanda con il punteggio di 2-1. La partita, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si è rivelata più complicata del previsto per i vice-campioni del mondo, che hanno dovuto fare i conti con un avversario rognoso e un arbitraggio che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo. Decisivo, come sempre, il talento di Kylian Mbappé, che con un gol e un assist ha regalato i tre punti alla sua nazionale. La gara è stata anche un’occasione per vedere in campo il neo-acquisto del Milan, Adrien Rabiot.

La partita: Mbappé decide, il VAR salva la Francia

Il match è iniziato con il classico copione che vede la Francia dominare il gioco, ma l’Islanda si è dimostrata subito solida e ben organizzata in difesa. A sorpresa, gli ospiti sono passati in vantaggio a causa di un pasticcio difensivo della retroguardia francese. Un errore che ha mandato in tilt i padroni di casa, che per diversi minuti hanno faticato a ritrovare la quadra. A rimettere le cose a posto ci ha pensato il solito Kylian Mbappé, che con un colpo da fuoriclasse ha prima pareggiato e poi ha servito l’assist per il gol di Barcola, che ha portato la Francia in vantaggio.

Nel secondo tempo, la situazione si è complicata ulteriormente per i Bleus. L’espulsione di Aurélien Tchouameni ha lasciato la Francia in dieci uomini, dando nuova linfa all’Islanda. I nordici hanno iniziato a spingere e a creare pericoli, trovando nel finale il gol del pareggio con Gudjohnsen. Ma la rete è stata annullata dopo una OFR (On-Field Review) dell’arbitro, che ha rilevato una trattenuta sul portiere francese. Proprio su questo episodio, va sottolineato l’intervento goffo di Mike Maignan, che si è gettato il pallone in porta. Il VAR ha salvato il portiere del Milan e la Francia da un pareggio che sarebbe stato clamoroso.

Rabiot e il Milan: un futuro da scrivere con Tare e Allegri

La partita ha anche offerto uno scorcio sul futuro del Milan. Dopo l’espulsione di Tchouameni, il neo-acquisto rossonero Adrien Rabiot è subentrato a Marcus Thuram, giocando poco più di 20 minuti. Il centrocampista francese, arrivato a Milano in questa sessione di mercato, avrà un ruolo fondamentale nella nuova squadra guidata da Massimiliano Allegri, con il supporto del nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Il Milan, infatti, è pronto a una rivoluzione in campo e fuori.