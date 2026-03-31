Nazionali Milan, Estupinan in campo per 90′ nella sfida tra Olanda ed Ecuador: il resoconto del match

Nazionali milan, buona prova per il terzino rossonero Pervis Estupinan, mentre Dumfries si becca un cartellino rosso

Si è conclusa sul punteggio di 1-1 l’amichevole internazionale tra Olanda ed Ecuador, un test di alto livello che ha visto protagonisti diversi “italiani” su entrambi i fronti. La sfida del Philips Stadion si era aperta sotto i migliori auspici per gli Oranje, passati in vantaggio quasi subito grazie a un’infelice deviazione difensiva: «All’autogol di Pacho, hanno risposto i sudamericani con il rigore di Valencia al 24′». Il pareggio dell’esperto attaccante ecuadoriano ha ristabilito l’equilibrio in un match intenso, caratterizzato da ritmi elevati nonostante la natura non ufficiale dell’incontro.

Tra le file della formazione sudamericana è spiccata la prestazione di Pervis Estupinan. Il terzino sinistro del Milan si è confermato uno dei leader tecnici e carismatici della sua selezione, offrendo una prova di grande solidità difensiva e spinta costante sulla corsia mancina: «Il terzino rossonero Pervis Estupinan è stato protagonista di una buonissima prestazione, in campo per tutta la durata della partita». Un segnale eccellente per Massimiliano Allegri, che ritroverà un giocatore in piena forma per il rush finale di campionato.

Nazionali Milan, finale amaro per l’Inter: rosso diretto per Denzel Dumfries

Se in casa rossonera si sorride per il rendimento di Estupinan, lo stesso non si può dire per la sponda nerazzurra del Naviglio. La serata di Denzel Dumfries è stata infatti macchiata da un episodio disciplinare pesante proprio nelle battute conclusive del match. L’esterno dell’Inter, schierato dal CT Koeman, ha lasciato la sua squadra in inferiorità numerica: «Nel finale di gara espulso l’interista Dumfries».