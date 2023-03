Nazionali Milan: Devis Vasquez in panchina nella Colombia

Il punto sui giocatori del Milan impegnati in questa pausa nazionali. Devis Vasquez in panchina con la Colombia

Devis Vasquez è tra i giocatori del Milan che hanno lasciato Milanello in questa pausa nazionali. Il portiere è rimasto in panchina nel match amichevole tra la sua Colombia e la Corea del Sud. Titolare per i sudamericani l’estremo difensore dell’Atlas Camilo Vargas.

Il match è terminato 2-2 con doppietta di Son e reti di James Rodriguez e jorge Carrascal.