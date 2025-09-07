Nazionali Milan, oggi in campo Saelemaekers e De Winter! Data e orario della partita con il Belgio. Le ultimissime notizie

Milan, la sosta per le Nazionali: occhi puntati su Saelemaekers e De Winter

La prima sosta stagionale è ufficialmente arrivata, mettendo in pausa le competizioni per club dopo gli impegni che hanno visto il Milan affrontare Bari, Cremonese e Lecce. Le luci dei riflettori si spostano ora sulle Nazionali, impegnate nei match di qualificazione al Mondiale 2026 e all’Europeo U21, oltre ad alcune amichevoli. Tra i vari rossoneri convocati, oggi gli sguardi dei tifosi e dello staff tecnico sono rivolti in particolar modo a due giocatori: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, entrambi in campo con la maglia del Belgio.

I due calciatori sono attesi per la sfida contro il Kazakhstan, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, che si terrà domenica 7 settembre alle 20.45 ad Anderlecht. Per Saelemaekers, che ormai fa parte stabilmente della rosa del Milan e ha un ruolo definito nelle scelte di Massimiliano Allegri, la partita è un’occasione per confermare la sua buona condizione fisica e dare un segnale all’allenatore in vista dei prossimi impegni di campionato. La sua duttilità e la sua professionalità lo rendono una risorsa preziosa per i rossoneri, e ogni minuto giocato a livello internazionale non fa che accrescere la sua esperienza e la sua fiducia.

Per Koni De Winter, invece, la convocazione con la nazionale maggiore è un segnale forte del suo potenziale. Sebbene al Milan si trovi ancora in una fase di crescita e non sia ancora un titolare fisso, la fiducia dimostrata dal CT del Belgio è un’ulteriore conferma delle sue qualità. Per un giovane talento come lui, ogni minuto in campo con una squadra del calibro del Belgio è un’esperienza formativa inestimabile. Il DS Tare e la dirigenza del Milan guardano con attenzione alla sua evoluzione, sapendo che il ragazzo ha tutte le carte in regola per diventare una colonna portante del futuro del club.