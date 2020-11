Nazionali, ecco quali milanisti giocheranno oggi 12 novembre

Oltre e Pobega e Gabbia, impegnati oggi con l’Italia Under 21, sono quattro i rossoneri che giocheranno oggi con le rispettive nazionali

Oltre e Pobega e Gabbia, impegnati oggi con l’Italia Under 21, sono quattro i rossoneri che giocheranno oggi con le rispettive nazionali. Brahim Diaz rappresenterà la Spagna Under 21 contro le Isole Faroe; Bennacer sfiderà con la propria Algeria lo Zimbabwe nelle qualificazioni di Coppa d’Africa così come Frank Kessié (Costa d’Avorio) contro il Madagascar. Tornando in Europa, solo amichevole per la Bosnia di Rade Krunic che affronterà l’Iran a Sarajevo.