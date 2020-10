Nazionali: Bennacer-gol, esultano Tonali e Dalot

Nuovi risultati dalle Nazionali: pareggia l’Algeria, perde la Costa d’Avorio. In U21, vittorie per Italia e Portogallo

Archiviati anche i match di martedì, si sta per concludere la sosta per le Nazionali. In campo, nella scorsa serata, sei rossoneri. Tra di loro spicca Ismaël Bennacer, il quale ha realizzato il gol del provvisorio 1-1 (2-2 il finale) nell’amichevole Messico-Algeria giocata a L’Aia. Bennacer, impiegato tutti i novanta minuti, ha trovato il pareggio agli sgoccioli del primo tempo con un bellissimo mancino dal limite dell’area che non ha lasciato scampo al portiere avversario Cota. Sempre in amichevole, il Giappone ha battuto 1-0 la Costa d’Avorio di Kessie (rete di Ueda nel recupero). Franck è rimasto in campo tutta la partita.

Rossoneri protagonisti anche in Under 21. Nelle qualificazioni verso l’Europeo 2021, a Pisa, l’Italia ha superato 2-0 l’Irlanda grazie ai gol di Sottil e Cutrone. Novanta minuti per Sandro Tonali, che poi ha esultato: “Dopo giorni complicatissimi siamo stati gruppo, famiglia, Italia“. Una prova di forza degli Azzurrini i quali, in emergenza visti i diversi casi di positività al Covid-19 emersi nella squadra, hanno di fatto schierato la formazione U20 riuscendo comunque ad avere la meglio rispetto a uno degli avversari più quotati del girone, raggiunto in vetta al Gruppo 1 (con una gara in meno). Vittoria anche per il Portogallo di Leão e Dalot, 3-0 a Gibilterra e secondo posto nel Gruppo 7: panchina per Rafa, mentre Diogo è stato schierato titolare per poi essere sostituito all’intervallo.

