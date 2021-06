Nazionale, Jorginho: «Il Paese ha sofferto, vi svelo il nostro obiettivo»

Nazionale. il regista Jorginho ha parlato in vista dell’Europeo che partirà il prossimo 11 giugno: grande fiducia tra gli azzurri

Jorginho, centrocampista del Chelsea e dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista di Euro 2020.

GIOIA AL POPOLO ITALIANO – «In questo lungo periodo l’Italia ha sofferto e io penso che questo sport possa darti tante cose e grandi emozioni, fare felice il popolo italiano sarebbe molto bello ed è quello che cerchiamo di fare sempre».

GRUPPO – «Credo che mister Mancini sia stato bravo, ha capito subito le caratteristiche dei giocatori da chiamare. Abbiamo fatto un percorso molto bello, ci siamo meritati di essere dove siamo grazie ai risultati che abbiamo fatto, ma ora bisogna rimanere con i piedi per terra, siamo stati bravi ma c’è ancora tanto da fare. Quando ti senti comodo, quando non hai più la stessa fame, è lì che scendi e inizi a perdere. A Mancini mi sento di promettere che cercherò sempre di fare il meglio, dando veramente tutto per lui, per la squadra, per la maglia, per il popolo italiano e per vincere qualcosa».

RASPADORI – «Devo essere sincero non lo conosco molto bene, avrò l’opportunità di farlo qui e farò attenzione perché mi piace guardare e valutare. Cercherò di aiutarlo come faccio con tutti, io qui cerco di trasmettere ai più giovani la mia energia e la mia calma nei momenti difficili o di maggiore pressione».