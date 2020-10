Napoli, trovato un secondo positivo al Covid: si tratta di Elmas

Il Napoli ha comunicato tramite il proprio canale ufficiale la positività al tampone Covid di Eljif Elmas, che salterà il match contro il Juve

Spiacevole smentita in casa Napoli: dopo l’iniziale comunicato, da parte del club partenopeo, che annunciava la non positività di gran parte del gruppo squadra al tampone per il Covid, è arrivata negli scorsi minuti una correzione.

Come scritto dalla società tramite il proprio profilo Twitter, il risultato degli ultimi quattro test ha evidenziato la positività di Eljif Elmas. Il macedone quindi non prenderà parte alla trasferta di Torino per il match contro la Juventus. Si tratta del secondo positivo in casa Napoli dopo Piotr Zielinski.