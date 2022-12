Napoli, Raspadori: «Il Milan mi sembra quella maggiormente in grado di farci paura». L’attaccante azzurro accende la lotta scudetto

Intervistato dal Corriere dello Sport, Jack Raspadori ha infiammato la lotta scudetto: ha indicato le squadre che potrebbe far paura al suo Napoli.

Ecco le sue parole: «Oltre all’Inter, c‘è il Milan, che mi sembra quella maggiormente in grado di farci paura, e la Juventus, che sta tornando. Quegli otto punti ci mettono in condizione privilegiata, ma è chiaro che non ci si può sentire al sicuro.»