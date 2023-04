Napoli, Osimhen: «Scudetto? Un sogno. Sul razzismo…». Le parole dell’attaccante partenopeo prima della Champions

Ai microfoni di TG5, l’attaccante del Napoli, avversaria del Milan in Champions League, Victor Osimhen ha parlato di scudetto e non solo. Ecco le sue parole:

LE PAROLE – «Non vediamo l’ora di realizzare il sogno scudetto, ci siamo vicini. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre pensato di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno ci credeva. Non vedo l’ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con loro con i tifosi, sono così travolgenti. Razzismo? Lotterò per fermarlo, perché non è bello essere giudicato per il colore della pelle e questo danneggia tutti e condiziona la vita delle persone. Al Napoli sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio. Forza Napoli sempre!»