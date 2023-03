Napoli, è allarme Osimhen! Si fa male in Nazionale: salta il Milan?

È allarme in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante si fa male in Nazionale, le ultime verso il Milan

Il Napoli perde Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha rimediato un infortunio muscolare al rientro dalla Nazionale. Le sue condizioni saranno valutate settimana dopo settimana. Out per la gara contro il Milan di domenica, mentre è a serio rischio per la doppia sfida di Champions League. Il comunicato:

«Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana».