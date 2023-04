Napoli, l’infortunio ferma l’uragano Osimhen: Champions a rischio

L’infortunio di Victor Osimhen complica le ambizioni del Napoli in Champions League. I partenopei rischiano di perdere il bomber

L’infortunio di Victor Osimhen complica le ambizioni del Napoli in Champions League. I partenopei rischiano di perdere il bomber, oltre che per la gara di domani contro il Milan, anche per la doppia sfida dei quarti di finale con i rossoneri.

Mai così prolifico e mai così decisivo, l’assenza di Osimhen peserà tanto per gli azzurri. Spalletti spera di recuperarlo quanto prima, ma non vuole rischiarlo per lo sprint finale anche se le partite decisive sono tutte ora. Lo scrive La Gazzetta dello Sport