Napoli Musah, la rivelazione: la pista è fredda, Conte valuta altri profili

Napoli Musah, la situazione si è raffreddata: Conte sta valutando altri profili

Le ultime fasi del calciomercato si stanno rivelando frenetiche, con i club impegnati a definire le ultime mosse per completare le proprie rose. Il Napoli, in particolare, è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, ma una delle piste che era stata accostata con insistenza sembra essersi raffreddata. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’interesse per Yunus Musah del Milan non sarebbe così concreto come si era ipotizzato.

Moretto ha infatti dichiarato: “Il Napoli sta valutando che tipo di rinforzi inserire in questo finale di mercato. È stato fatto il nome di Musah, ma Musah in questo momento non ci risulta possa essere un nome vicino al Napoli e che il Napoli sta seriamente valutando di andare ad acquistare“. Questa notizia ridimensiona l’ipotesi di una cessione dell’americano al club partenopeo, lasciando il giocatore rossonero con un futuro ancora da definire.

Se la pista Musah sembra essersi bloccata, il Napoli ha già identificato una serie di alternative per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Moretto ha svelato i tre nomi su cui i partenopei stanno lavorando: “Ci risultano altri tre profili che il Napoli sta sondando per capire se possono essere utili ad Antonio Conte: Andy Diouf del Lens, Djaoui Cissé del Rennes e Carney Chukwuemeka del Chelsea“.

Questi tre giocatori, tutti giovani e di grande prospettiva, rappresentano il piano B del club partenopeo, che punta a trovare un centrocampista che si adatti perfettamente alle richieste tattiche del suo nuovo allenatore. La situazione del Napoli è in continua evoluzione, e le prossime settimane saranno decisive per capire quale dei tre profili verrà scelto per completare il centrocampo azzurro.

Nel frattempo, il Milan continua a lavorare alacremente sul suo mercato. La società rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha le idee chiare sia sulle entrate che sulle uscite. La partenza di Musah, un’eventualità ancora possibile ma non scontata, potrebbe liberare risorse per altri colpi in entrata, ma la dirigenza rossonera dovrà trovare un’altra sistemazione per il giocatore, dato che l’opzione Napoli sembra essere svanita.