Napoli Milan: I numeri di una sfida storica tra Riad e Washington

Napoli Milan, per i rossoneri sarà a 14^ partecipazione, otto successi per i rossoneri che puntano al record di 9 della Juve

La semifinale di Supercoppa Italiana di questa sera all’Al-Awwal Park non è solo il confronto tra Conte e Allegri, ma un nuovo capitolo di una rivalità centenaria. I dati della Lega Serie A delineano un equilibrio quasi perfetto nei 175 precedenti ufficiali: 68 successi rossoneri, 53 vittorie azzurre e 54 pareggi.

Tradizione in Supercoppa

Il Milan è un veterano della competizione, alla sua 14ª partecipazione. Con 8 titoli in bacheca (l’ultimo conquistato proprio 11 mesi fa nel gennaio 2025), i rossoneri puntano a staccare l’Inter e agganciare il record della Juventus (9). Il Napoli, alla 6ª presenza, vanta due successi (1990 e 2014), entrambi ottenuti battendo i bianconeri.

Specialisti dei rigori e pionieri all’estero

Un dato esalta il ruolo di Maignan e Milinkovic-Savic in caso di parità al 90′: il Milan è la squadra che ha vinto più edizioni della Supercoppa ai calci di rigore (2). La storia rossonera in questa coppa è legata a doppio filo con le sedi internazionali: fu proprio il Milan di Capello a vincere la prima edizione disputata all’estero, battendo il Torino 1-0 a Washington nel 1993.

Stasera a Riad, tra il carisma di Maignan e la fame di Hojlund, la storia è pronta a essere aggiornata.