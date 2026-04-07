Napoli Milan, Ravezzani: «Con Nkunku e Fullkrug non si poteva che perdere». Segui le ultimissime sui rossoneri

La trasferta del Maradona ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente rossonero. In una sfida cruciale per le zone alte della classifica, il Milan è uscito sconfitto dal confronto con il Napoli di Antonio Conte. A finire sul banco degli imputati, oltre al risultato, sono state le scelte tattiche di Massimiliano Allegri, apparso in difficoltà nel leggere il match in terra campana.

A commentare duramente la prestazione del Milan è intervenuto Fabio Ravezzani. Il noto giornalista e direttore di TeleLombardia ha espresso un giudizio tranciante sulla gestione del match. Secondo Ravezzani, l’azzardo di schierare un tandem mai testato prima in una gara di tale importanza ha penalizzato l’intera struttura di gioco del club di Via Aldo Rossi.

PAROLE – «Il Milan non poteva che perdere a Napoli con Nkunku e Fullkrug titolari. Se giochi per mesi col fantasma di Leao e Pulisic non puoi che affondare a gioco lungo. Per andare senza patemi in Champions serve riavere almeno uno dei 2 in forma. Altrimenti sarà battaglia fino all’ultimo»