Napoli-Milan: Mertens in vantaggio su Petagna per sostituire Osimhen

Verso Napoli-Milan. Gli azzurri si affideranno a Dries Mertens in attacco per sostituire l’infortunato Osimhen

Gattuso si giocherà la carta Mertens prima punta a San Siro. Sembra essere questa l’opzione preferita del tecnico del Napoli, che proverà a puntare su un attacco più rapido per mettere in difficoltà la difesa del Milan.

Petagna dovrebbe dunque partire dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Questa la situazione azzurra, in emergenza per l’infortunio in nazionale di Victor Osimhen