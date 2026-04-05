Napoli Milan, Leao dalla panchina? Gimenez e Nkunku in ballottaggio per un posto accanto a Pulisic. Segui le ultime sui rossoneri

Verso Napoli Milan di domani sera, Massimiliano Allegri deve risolvere un solo dubbio di formazione. In casa rossonera, infatti, l’allenatore toscano si affiderà ai suoi undici migliori in quella che potrebbe essere la sfida decisiva di questa stagione. Una sconfitta significherebbe retrocedere al terzo posto in classifica. Una vittoria significherebbe avvicinarsi o rimanere attaccati a -6 punti all’Inter. A dispetto di quello che sarà il risultato di questa sera nell’altro big match di giornata tra i nerazzurri e la Roma: gara d’inizio alle 20.45 a San Siro.

Ballottaggio Gimenez – Nkunku

Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo negli ultimi due giorni di allenamento a Milanello. Il portoghese però non dovrebbe partire dall’inizio. Lì davanti l’unico sicuro del posto è Christian Pulisic, che al suo fianco si troverà uno tra Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Ballottaggio apertissimo tra i due. Il resto della formazione è già deciso: Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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