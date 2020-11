Napoli-Milan, i precedenti in Serie A tra Gattuso e Pioli

Verso Napoli-Milan: perfetta parità nei precedenti in campionato tra i due tecnici Rino Gattuso e Stefano Pioli

Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena Napoli-Milan, posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Si tratta di uno scontro al vertice della classifica, ancor più decisivo visti i risultati del pomeriggio.

Bilancio in perfetta parità nei precedenti in Serie A tra i due tecnici Gattuso e Pioli: un successo per parte e due pareggi. Questa sera però in panchina siederà Daniele Bonera, vista la positività al Covid-19 del tecnico rossonero e del vice Murelli.