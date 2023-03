Napoli Milan: Pioli prepara la difesa anti-Kvaratskhelia. Ritorno della difesa a 4 e prove in chiave coppa. Ecco di seguito i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Maradona può dare a Pioli risposte molto più significative in chiave coppa.

Il tecnico rossonero sembra orientato ad abbandonare la difesa a tre ed impostare la gabbia anti-Kvaratskhelia su una difesa a 4, con il ritorno in campo di Davide Calabria. Inoltre, Kjaer, presente all’andata a San Siro, sembra in vantaggio su Thiaw e domenica potrebbe giocarsi la candidatura per la Champions.