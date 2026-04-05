Napoli Milan, anche Conte prepara il match a Pasqua con i suoi giocatori: il programma. Segui le ultimissime sui rossoneri

La tensione per il posticipo del lunedì sale vertiginosamente e le festività passano in secondo piano. Non sarà solo il Milan a faticare nel giorno di Pasqua. Se a Milanello il tecnico Massimiliano Allegri ha richiamato tutti all’ordine, la risposta del Napoli non si è fatta attendere.

Conte non fa sconti: rifinitura blindata

Antonio Conte, il tecnico salentino noto per il suo temperamento infuocato e la cultura del lavoro estremo, ha deciso di annullare ogni riposo per i suoi uomini. Anche per gli azzurri, la domenica festiva sarà dedicata interamente alla preparazione tattica presso il centro sportivo di Castelvolturno. L’obiettivo del mister partenopeo è chiaro: non lasciare nulla al caso per contrastare l’avanzata dei rossoneri.

La sfida contro il Diavolo è troppo importante per la classifica e per il morale. Mentre il DS Igli Tare osserva con attenzione le mosse dei rivali, a Napoli si studia come attaccare le tattiche difensive di Allegri.

Strategie a confronto: Allegri sfida il Napoli

In casa rossonera, la gestione di Massimiliano Allegri si sta concentrando sulla massima compattezza. Il tecnico sa che affrontare una squadra allenata da Conte richiede una tenuta mentale superiore ai novanta minuti. Proprio per questo, il programma di allenamento a Milanello è stato speculare a quello campano: rifinitura della vigilia e massima concentrazione sui dettagli.

Il Milan sa di giocarsi una fetta importante di futuro al Maradona. Il DS Igli Tare ha ribadito più volte quanto la coesione tra staff tecnico e squadra sia fondamentale in questa fase della stagione. Con l’assenza confermata di Matteo Gabbia, Allegri dovrà affidarsi alla leadership di Fikayo Tomori, Pavlovic e dell’acerbo De Winter per arginare le punte azzurre.

Un lunedì di Pasquetta ad alta tensione

Le due squadre arriveranno al match di domani con carichi di lavoro intensi e senza aver goduto di soste. Il Diavolo, galvanizzato dal ritorno in gruppo di Rafael Leao, cercherà di imporre il proprio gioco, mentre il Napoli punterà sull’intensità agonistica tipica delle formazioni di Conte.

In una stagione che volge al termine, ogni scelta può essere decisiva. Il confronto tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte promette scintille, con i rossoneri pronti a dimostrare che il lavoro svolto sotto la supervisione strategica di Igli Tare può portare frutti pesantissimi in ottica scudetto o qualificazione europea.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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