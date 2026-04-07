Napoli Milan, Condò boccia Leao e Pulisic: «Alisson e Politano oggi sono più sani e cattivi di loro…»

Napoli Milan, Condò analizza così la sfida del Maradona e boccia le prestazioni di Pulisic e Leao: ecco le sue parole

Il 31° turno di campionato ha emesso verdetti pesanti, capaci di ridefinire le gerarchie della lotta al vertice. Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha messo in luce come la qualità della prestazione dell’Inter contro la Roma abbia segnato un solco profondo rispetto alle inseguitrici. Sebbene il Napoli di Conte resti in scia, il giornalista assegna agli azzurri una «residua quota scudetto, non più consistente del 10 per cento», legata ai sette punti di distacco che ancora separano le due formazioni a poche giornate dalla fine.

Il ritorno in campo di Lautaro Martinez è stato indicato come il fattore scatenante della rinascita collettiva per la squadra di Cristian Chivu. Secondo Condò, la presenza del capitano ha rigenerato l’intero reparto offensivo: «Il rientro di Lautaro parla a voce più alta perché ha rilanciato il miglior Thuram ed è coinciso, non a caso, con una gran ripresa collettiva. E dunque la soluzione intercontinentale di Calhanoglu potrebbe rivelarsi il gol del titolo». Una prova di forza che sembra aver spento definitivamente le «tacite illusioni» del Milan, ormai lontano dalla vetta.

Napoli Milan: sfida di astuzie tra Conte e Allegri

Il posticipo del Maradona tra Napoli e Milan è stato descritto come una gara meno brillante sul piano estetico, caratterizzata da un eccessivo tatticismo. Condò l’ha definita una «gara bruttina e sfida tra due astuzie parallele perché sia Conte che Allegri hanno temporeggiato a lungo prima di immettere gli attaccanti pungenti». In questo stallo tattico, a premiare i padroni di casa è stata la superiore condizione fisica e mentale dei singoli nei momenti chiave del match.

«L’azzardo è riuscito al Napoli perché Alisson e Politano oggi sono più sani e cattivi di Pulisic e Leao», ha sottolineato il giornalista, evidenziando la differenza di impatto tra i protagonisti delle due squadre. Nonostante la sconfitta e l’addio definitivo ai sogni di gloria per lo scudetto, la situazione dei rossoneri non è comunque drammatica per quanto riguarda il futuro prossimo. Il margine di Massimiliano Allegri in chiave europea viene infatti giudicato solido: «In ogni caso, il margine del Milan in chiave Champions resta rassicurante: le prime tre sembrano blindate».