Napoli Milan, rivoluzione totale in attacco: Allegri ha scelto loro due! Le probabili formazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Napoli Milan potrà decidere le sorti della stagione di Serie A, soprattutto dopo la vittoria schiacciante di ieri sera dell’Inter per 5-2 ai danni della Roma. Nerazzurri adesso a +9 sul Milan e a +10 sul Napoli. Al Maradona ci si gioca molto e Massimiliano Allegri questo lo sa bene. Ci sono alcuni dubbi da risolvere per l’allenatore rossonero che, però, pare abbia preso le sue decisioni sugli undici titolari di questa sera.

Rivoluzione in attacco

I nodi da sciogliere riguardavano in particolare l’attacco. Sorprendentemente vanno verso la panchina sia Rafa Leao che Christian Pulisic. Al loro posto dovrebbero partire dal 1′ Niclas Füllkrug e Christopher Nkunku nel solito 3-5-2 dei rossoneri. Pronto a subentrare anche Santiago Gimenez, ormai recuperato quasi al 100%.

Si tratterebbe di una scelta inaspettata da parte di Allegri. Si poteva supporre che Leao, recuperato in extremis in settimana, potesse non essere titolare, ma c’erano pochi dubbi sulla presenza di Pulisic dall’inizio. Entrambi, invece, lasceranno spazio a Füllkrug e Nkunku. Difesa a tre con i soliti Tomori, De Winter e Pavlovic. Centrocampo confermato con Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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