Napoli Milan 0-2: i rossoneri raddoppiano con il goal di Brahim Diaz. Ecco il racconto della seconda rete rossonera

Il Milan allunga sul Napoli grazie al goal di Brahim Diaz al 25esimo minuto. Ecco il racconto della rete:

Cross di Bennacer, spizzata di Giroud per lo spagnolo che controlla in area, dribbla e calcia e batte Meret per il raddoppio rossonero.