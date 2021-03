L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli sembra ormai prossima alla fine al termine di questa stagione. Come riportato da Tuttosport, però, Aurelio De Laurentiis vorrebbe convincere l’allenatore a restare visto l’ottimo lavoro che ha fatto nonostante tutte le difficoltà riscontrate quest’anno.

Non ci vorranno solo soldi per convincere Ringhio. Gattuso è una persona dal carattere forte e per persuaderlo a restare al Napoli, il patron dei partenopei dovrà spiegare pubblicare l’errore commesso mettendo in dubbio l’allenatore. Scuse pubbliche, quindi, per cercare di ricucire il rapporto.