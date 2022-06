Napoli, indagato De Laurentiis per possibile falso a bilancio nell’affare Osimhen: i dettagli

Indagato De Laurentiis per possibile falso a bilancio nell’affare Napoli Osimhen: i dettagli

La Procura di Napoli, secondo quanto riferito da Il Mattino, ha avviato un’indagine in merito all’affare che ha portato Victor Osimhen a vestire la maglia azzurra.

Nel mirino, in particolare, i trasferimenti di Karnezis e di alcuni calciatori della Primavera, poi passati al Lille, già finiti in passato tra gli oggetti di indagine per il caso plusvalenze. Ipotesi di falso in bilancio per i partenopei, mentre il contratto del nigeriano è stato sequestrato. Indagato anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis.