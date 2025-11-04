Napoli Eintracht Francoforte 0-0: Conte rallenta in Champions League, si complica il cammino dei partenopei

Napoli Eintracht Francoforte 0-0: i partenopei rallentano in Champions League e vedono complicarsi il cammino europeo

Il Napoli di Conte si ferma ancora in Champions League e sbatte sull’Eintracht Francoforte al Maradona: la partita finisce 0-0 con i tedeschi.

Dopo un primo tempo caratterizzato da «sbadigli e poche occasioni», la squadra di Conte ha provato ad alzare i giri del motore nella ripresa, sciupando però diverse chance cruciali.

Il Napoli è andato vicino al vantaggio al 76′, quando Elmas ha trovato Anguissa solo in area, ma il centrocampista ha «calcia[to] malissimo» dal limite dell’area piccola. Una grossa occasione è arrivata all’83′, con Anguissa che ha servito McTominay solo in area, ma lo scozzese ha «divoran[do] il goal del vantaggio» calciando altissimo.

Al Maradona non si va oltre lo 0-0, e i campani, avversari del Milan per lo scudetto in Serie A, salgono a quota 4 punti nel girone.