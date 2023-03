Napoli, Di Lorenzo: «Milan? Avremmo evitato volentieri un’italiana»

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, analizza così il sorteggio di Champions League. Le sue dichiarazioni

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, analizza così il sorteggio di Champions League che vedrà la sua squadra affrontare il Milan. Le sue dichiarazioni in un’intervista a Repubblica.

«Non ci nascondiamo più, anche se il livello della competizione è altissimo. Siamo con merito tra le migliori 8 d’Europa e abbiamo scritto una piccola pagina di storia del nostro club, dimostrando a noi stessi e ai nostri avversari di essere forti. Ora ci aspettano tre sfide dure col Milan in 17 giorni, compresa quella del 2 aprile in campionato. Non faccio pronostici: solo che ci dispiace aver preso un’italiana, avremmo evitato volentieri il derby».