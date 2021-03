Napoli, destino segnato per Gattuso: ecco il suo obiettivo

Il destino di Gattuso sembra ormai segnato al Napoli: il tecnico però vuole chiudere la sua esperienza con un regalo agli azzurri

Il destino di Gennaro Gattuso sembra ormai segnato: a fine stagione sarà divorzio con il Napoli. De Laurentiis è alla ricerca del sostituto ma l’attuale tecnico vuole lasciare un regalo ai nerazzurri.

Come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso vorrebbe centrare la qualificazione in Champions League con i suoi per lasciare in eredità la partecipazione alla coppa e anche gli introiti che ne derivano. Una situazione molto simile a quella vissuta al Milan nella stagione 2018-2019: Rino mancò la Champions per un punto e a fine stagione diede le dimissioni.