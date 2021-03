Napoli, De Laurentiis chiama la squadra prima di affrontare il Milan

Napoli, secondo quanto riferito da Corsport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato alla squadra

Napoli, secondo quanto riferito da Corsport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato alla squadra prima della gara con il Milan, poi vinta per 1-0 grazie alla rete di Matteo Politano. Parole a volte di circostanza, altre volte sicure per via delle sensazioni del momento, quelle del presidente trovano poi riscontro.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE- Poche parole per ribadire il proprio sostegno a distanza sia ai giocatori che al tecnico Gennaro Gattuso: «Tranquilli ce la farete. Siete forti, credeteci».