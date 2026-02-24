Connect with us

Napoli furioso con gli arbitri, telefonata a Gravina: tirato in ballo anche un episodio contro il Milan

4 ore ago

Napoli furioso contro gli arbitri, si lamenta anche per un episodio avvenuto a San Siro contro il Milan di Allegri

In Serie A si lamentano praticamente tutti delle decisioni arbitrali, nell’ultimo turno ha reclamato anche il Milan, ma soprattutto il Napoli. Dopo la sfida contro l’Atalanta c’è stato uno sfogo del direttore sportivo Giovanni Manna.

Secondo Il Corriere dello Sport il club azzurro sarebbe pronto a mettere in luce una serie di episodi avvenuti in questa stagione in gare del Napoli: ce n’è anche uno contro il Milan!

Il Napoli si lamenta, polemiche anche per un episodio avvenuto con il Milan a San Siro

La dirigenza del Napoli ha colto l’occasione per riaprire un vero e proprio “dossier” sui torti subiti di recente, evidenziando una preoccupante mancanza di tutela, in particolare nei confronti del proprio centravanti. Manna ha ricordato diversi episodi chiave:

  • Juventus-Napoli: Rigore negato a Hojlund per un netto fallo di Gleison Bremer.
  • Napoli-Verona: Penalty concesso agli scaligeri per tocco di mano di Alessandro Buongiorno, viziato però da un evidente fallo in salto subìto dall’azzurro.
  • Milan-Napoli: Rigore non visto per fallo di Fikayo Tomori su Scott McTominay. L’arbitro in quell’occasione? Ancora Daniele Chiffi (che vanta tre sconfitte su tre incroci stagionali con i campani).

Un quadro che accende ulteriormente i riflettori sull’urgenza di rivedere i protocolli VAR, in una fase della stagione dove in palio ci sono preziosissimi punti e introiti per la corsa all’Europa.

