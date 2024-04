MVP Marzo Milan: il club rossonero lancia il sondaggio, i giocatori candidati

Il Milan attraverso i propri profili social ha lanciato il sondaggio per votare l’MVP di Marzo. I giocatori candidati

Quattro giocatori per un premio. Christian Pulisic, Theo Hernández, Rafael Leão e Noah Okafor si contendono il premio di MVP rossonero del mese di marzo 2024. Sei partite giocate nel mese di marzo, e sei vittorie: in Serie A contro Lazio, Empoli, Verona e Fiorentina, in Europa League nel doppio scontro con lo Slavia Praga. Chi raccoglierà il testimone da Ruben Loftus-Cheek, vincitore a gennaio e febbraio? Pulisic ha segnato quattro reti nel mese appena concluso, raggiungendo la doppia cifra e permettendo al Club di tagliare un grande traguardo delle 1000 reti in Serie A.

Lo statunitense, che durante la sosta ha vinto anche la CONCACAF Nations League con la sua nazionale, ha segnato contro lo Slavia Praga all’andata e al ritorno, e contro Empoli e Verona in campionato. Theo, come da abitudine, è stato dominante sulla sinistra, ha stappato la partita del Bentegodi – di cui è stato migliore in campo – con un’azione delle sue ma era stato incisivo anche alla Eden Aréna di Praga con l’assist del 2-0 per Loftus-Cheek.

Rafa è reduce dal gran gol contro la Fiorentina, che gli è valso la palma di MVP della partita del Franchi grazie anche all’assist servito a Rubes. Prima ancora, il portoghese aveva incantato nella sfida di Europa League in Repubblica Ceca, segnando con un destro a giro che poi ha replicato anche in nazionale contro la Svezia. Nel suo mese anche un altro assist, servito a Pulisic per il timbro del 4-2 a San Siro con lo Slavia.

Infine Noah Okafor, che al primo del mese scorso all’Olimpico è stato decisivo per la vittoria in extremis sulla Lazio. Un jolly da tre punti contro una squadra che lo svizzero aveva colpito anche nella gara d’andata a San Siro. L’attaccante elvetico ha saputo fare la differenza anche nel successivo match di Serie A contro l’Empoli, assistendo Pulisic per la rete decisiva. Si è sempre fatto trovare pronto, una costante della sua stagione.