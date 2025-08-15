Musah Nottingham, si tratta a oltranza: gli inglesi vogliono accelerare sul centrocampista del Milan

Musah Nottingham, gli inglesi hanno intenzione di premere sul centrocampista rossonero: offerta in arrivo

Il calciomercato del Milan è in costante fermento, e non solo per quanto riguarda i nomi in entrata. Secondo quanto riporta l’edizione online del Telegraph, il Nottingham Forest ha avviato una trattativa per l’acquisto di Yunus Musah. Il centrocampista americano, arrivato solo un anno fa in rossonero, potrebbe già salutare l’Italia per un’avventura in Premier League. Un’ipotesi che lo stesso giocatore vedrebbe di buon occhio, essendo “favorevole a un trasferimento”.

Questa trattativa si inserisce perfettamente nella strategia del Nottingham Forest, che si prepara a un’importante stagione, segnando il ritorno del club nelle competizioni europee dopo quasi 30 anni. Il tecnico Nuno Espirito Santo ha chiesto alla dirigenza di aggiungere almeno altri quattro giocatori per aumentare la qualità e la profondità della rosa. In questo contesto, l’esperienza e la dinamicità di Musah lo rendono un obiettivo prioritario per il club inglese.

Per il Milan del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, la potenziale cessione di Musah non è solo una perdita, ma anche un’opportunità. Il centrocampista, pur avendo dimostrato buone doti fisiche e un’ottima capacità di corsa, non è mai riuscito a imporsi completamente nel centrocampo rossonero. La sua partenza potrebbe liberare risorse finanziarie preziose da reinvestire in altri reparti, in particolare l’attacco, dove il nome di Rasmus Hojlund continua a essere il principale obiettivo.

La gestione di Tare in questo mercato si sta dimostrando oculata e strategica, con un occhio attento sia alle entrate che alle uscite. L’obiettivo è costruire una squadra funzionale alle idee di Allegri, e se un giocatore non rientra più nei piani, la sua cessione diventa una scelta necessaria. La potenziale vendita di Musah permetterebbe di ottenere liquidità che potrebbe essere utilizzata per sbloccare trattative complesse o per puntare su un profilo più in linea con le richieste del mister livornese.

In conclusione, la trattativa tra Milan e Nottingham Forest per Yunus Musah è un altro tassello del complesso puzzle del mercato rossonero. Se da un lato il club inglese si rafforzerebbe notevolmente, dall’altro il Milan otterrebbe fondi preziosi per proseguire la sua campagna acquisti e plasmare la rosa a immagine e somiglianza del nuovo progetto tecnico.