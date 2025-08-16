Musah Nottingham, frenata importante: gli inglesi accelerano per Douglas Luiz

Musah Nottingham, la trattativa rallenta: il Forest punta forte su Douglas Luiz della Juventus

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena e la situazione di Douglas Luiz è uno dei dossier più caldi di questa sessione estiva. Nonostante un iniziale interesse del Fenerbahce, la trattativa per il centrocampista brasiliano sembra aver subito una brusca frenata. A far saltare il banco, stando alle indiscrezioni di mercato, sarebbero stati i procuratori del giocatore, che avrebbero rimescolato le carte a disposizione del club turco.

Dieci giorni fa, José Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahce, aveva personalmente convinto la dirigenza turca a formalizzare una proposta ufficiale alla Juventus. Il tecnico portoghese, dopo aver parlato direttamente con Douglas Luiz, aveva ottenuto un’apertura, spingendo il club di Istanbul a presentare un’offerta basata su un prestito molto oneroso con l’inclusione di un obbligo di riscatto. Questa formula sembrava inizialmente gradita a tutte le parti.

Tuttavia, i procuratori del giocatore hanno espresso perplessità, evidentemente non gradendo la destinazione turca e preferendo un’altra soluzione per il futuro del proprio assistito. Questo cambio di rotta ha messo in discussione l’intera operazione, costringendo la Juventus a guardarsi intorno per trovare una nuova sistemazione per il brasiliano.

La Juventus, dal canto suo, è disposta a cedere il giocatore, ma a condizioni economiche precise. L’obiettivo del club bianconero è recuperare gran parte dell’investimento fatto su Douglas Luiz, evitando un “ulteriore bagno” finanziario. L’ideale, per la dirigenza juventina, sarebbe una vendita a titolo definitivo per una cifra ritenuta congrua. In alternativa, la società valuta positivamente anche un prestito, magari biennale, con un obbligo di riscatto garantito a cifre predeterminate. Questa formula permetterebbe di abbassare l’ammortamento del giocatore, alleggerendo il bilancio.

Con la pista turca che si raffredda, i riflettori del calciomercato si sono ora spostati sulla Premier League. In prima fila ci sarebbe il Nottingham Forest, club che in passato ha già mostrato un forte interesse per i giocatori della Juventus, come dimostrano i casi di Mbangula e Weah, che hanno rifiutato la destinazione, e quello di Ndoye, che invece l’ha accettata.

Mentre la Juventus gestisce la situazione di Douglas Luiz, anche il Milan è molto attivo sul mercato. Il club rossonero, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, sta valutando attentamente ogni opportunità per rinforzare la rosa. Con l’accelerata per Douglas Luiz, il Nottingham potrebbe mollare la pista che porta a Musah del Milan.