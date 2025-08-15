Musah Napoli, la pista si raffredda: i partenopei hanno altri tre nomi sul taccuino

Musah Napoli, il centrocampista del Milan non è più una priorità per i partenopei

Il Napoli è pronto a tornare protagonista sul mercato, e l’obiettivo principale sembra essere il rafforzamento del centrocampo. Dopo aver ceduto alcuni pezzi pregiati e aver salutato diversi giocatori, il club partenopeo, come riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto, ha messo nel mirino tre profili giovani e di grande prospettiva. Una strategia mirata a ringiovanire la rosa e a garantire al tecnico nuove opzioni per il futuro.

Il primo nome sulla lista è Andy Diouf, talentuoso centrocampista del Lens. Il 19enne francese ha mostrato grandi qualità nella scorsa stagione, attirando l’attenzione di diversi top club europei. La sua capacità di impostare il gioco, unita a una notevole visione di gioco e a un’ottima tecnica, lo rende un profilo ideale per il centrocampo del Napoli. La trattativa non sarà semplice, dato che il Lens non ha intenzione di cedere facilmente uno dei suoi gioielli, ma il Napoli è pronto a fare un tentativo.

Un altro profilo molto interessante è quello di Carney Chukwuemeka del Chelsea. L’inglese, classe 2003, è un centrocampista dinamico e potente, con una spiccata propensione offensiva. Arrivato al Chelsea con grandi aspettative, non ha ancora trovato la continuità necessaria per esplodere definitivamente. La sua situazione al club londinese potrebbe aprirgli le porte a un trasferimento. Il Napoli potrebbe essere la piazza ideale per lui, offrendogli un ruolo da protagonista in un campionato di alto livello. Anche se il Milan, con il DS Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, ha dimostrato di apprezzare profili simili, il Napoli sembra essere in prima linea in questa corsa

Il terzo nome in lizza, secondo Moretto, è Djaoui Cissé del Rennes. Il centrocampista francese, classe 2004, è considerato uno dei talenti più brillanti del suo paese. Cissé è un mediano completo, con ottime doti fisiche e una grande abilità nel recuperare palloni. La sua crescita è stata costante nelle ultime stagioni, e un trasferimento al Napoli potrebbe rappresentare il salto di qualità definitivo per la sua carriera.

In conclusione, la strategia del Napoli è chiara: puntare su giovani talenti con un alto potenziale di crescita. Diouf, Chukwuemeka e Cissé sono profili che si adattano perfettamente a questa filosofia. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club partenopeo riuscirà a sbloccare una di queste trattative e a regalare al suo allenatore il rinforzo tanto atteso. E sembra che Musah del Milan non sia fra questi.