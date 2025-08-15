Musah Napoli, pista sempre più fredda: gli azzurri presentano un’offerta ufficiale per Diouf

Musah Napoli, pista sempre più fredda: gli uomini di Conte puntano su un altro profilo

Il Napoli fa sul serio per rinforzare il centrocampo. Dopo giorni di valutazioni e sondaggi, il club partenopeo è passato all’azione, presentando la sua prima offerta ufficiale per Andy Diouf. L’indiscrezione, come anticipato in esclusiva da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, conferma che il centrocampista francese del Lens è il principale obiettivo di mercato per il reparto mediano.

L’offerta del Napoli si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante che dimostra la volontà del club di chiudere l’operazione in tempi brevi. Tuttavia, la trattativa non sarà semplice. Il Lens valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, una richiesta che si discosta di poco dalla prima offerta partenopea, ma che evidenzia la ferma intenzione del club francese di non svendere il suo talento. La distanza tra domanda e offerta è di circa 5 milioni, un gap che le due società dovranno colmare con ulteriori negoziazioni.

La corsa per Diouf non riguarda solo il Napoli. Sul giocatore, classe 2003, ci sono anche forti interessamenti dalla Premier League. Il campionato inglese, con la sua enorme disponibilità economica, rappresenta sempre una minaccia concreta per i club italiani. La concorrenza agguerrita spinge il Napoli ad accelerare le operazioni, per evitare che altre squadre possano inserirsi e far lievitare ulteriormente il prezzo.

In un panorama calcistico dove ogni mossa è ponderata, anche il Milan osserva attentamente gli sviluppi. Con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, i rossoneri stanno costruendo la squadra del futuro. Sebbene il principale obiettivo del Milan per il centrocampo non sia Diouf, la sua situazione dimostra quanto sia alta la posta in palio per i giovani talenti europei. Sia il Napoli che il Milan puntano a ringiovanire le rispettive rose con innesti di qualità, e la trattativa per Diouf è un chiaro segnale di questa tendenza.

L’acquisto di Diouf sarebbe un colpo significativo per il Napoli. Il centrocampista ha dimostrato grande visione di gioco, ottima tecnica e una notevole maturità nonostante la giovane età. Le sue qualità lo rendono il profilo ideale per dare dinamismo e creatività al centrocampo partenopeo. Ora la palla passa al Lens, che dovrà decidere se accettare l’offerta o se resistere, sperando in un rilancio che potrebbe arrivare da altre squadre. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del giovane talento francese. E quindi potrebbe sfumare la pista Musah del Milan.