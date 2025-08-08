Musah Milan, cambia tutto nel futuro dell’americano! Offerta ritoccata in arrivo. E il calciatore ha questa preferenza

Musah Milan, può cambiare tutto nel futuro del centrocampista: il Napoli pronto a ritoccare l’offerta, la situazione

Napoli e Milan potrebbero presto diventare protagonisti di un’importante trattativa di mercato. Dopo un periodo di voci sommesse, il nome di Yunus Musah è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione per il club partenopeo. L’interesse del Napoli per il giovane centrocampista rossonero sembra ora più concreto che mai, legato a doppio filo alla possibile cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, fonte autorevole nel panorama del calciomercato italiano, il Napoli starebbe intensificando i propri sforzi per piazzare Raspadori in Spagna. Gli spagnoli, dal canto loro, sarebbero pronti a un rialzo dell’offerta, portandola a una cifra stimata tra i 28 e i 30 milioni di euro, bonus inclusi. Una somma che, qualora venisse confermata, garantirebbe al Napoli le risorse economiche necessarie per affondare il colpo su Musah.

L’anticipazione di Pedullà sottolinea come il Napoli sia seriamente intenzionato a tornare in pista per Musah. Questa mossa denota una chiara strategia: rinforzare il centrocampo con un profilo dalle caratteristiche specifiche richieste dal tecnico Antonio Conte. Musah, con la sua dinamicità, fisicità e capacità di recupero palla, si adatterebbe perfettamente alle esigenze tattiche dell’allenatore salentino, che vede in lui il prototipo del centrocampista moderno in grado di dare equilibrio e spinta alla squadra.

Nonostante il mercato sia sempre imprevedibile e non si possa escludere l’interesse di altri club – come il Nottingham Forest menzionato da Pedullà –, il Napoli sembra avere una corsia preferenziale, forte di una chiara volontà di acquisire il giocatore. In questo tipo di operazioni, la volontà del calciatore gioca un ruolo fondamentale, ma alla fine, come spesso accade nel calcio, sarà la cifra da presentare a fare la differenza. L’esperienza di operazioni passate, come quella di Ndoye, dimostra come il costo del cartellino sia spesso l’ago della bilancia.

Per Musah, il Napoli sarebbe pronto a muoversi su una base di 25 milioni di euro, una cifra che si avvicina alle richieste del calciomercato Milan. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, valuterà attentamente l’offerta, consapevole del valore del proprio centrocampista ma anche delle potenziali entrate che una sua cessione potrebbe generare. L’eventuale arrivo di Musah, infatti, libererebbe risorse per Tare e Allegri per operare sul mercato in entrata.

L’accelerazione su Musah comporta un momentaneo stand-by per altri obiettivi del centrocampo napoletano, come Fabio Miretti della Juventus e Giovanni Fabbian dell’Inter. Il Napoli sembra aver individuato in Musah la priorità assoluta per la mediana, convinto che il suo acquisto possa rappresentare un passo fondamentale per la costruzione della squadra di Conte in vista della prossima stagione. La fumata bianca nell’affare Raspadori-Atletico Madrid potrebbe quindi essere il segnale decisivo per l’assalto finale a Yunus Musah, un’operazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri del centrocampo partenopeo.