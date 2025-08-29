Musah Milan, cambia tutto per l’americano! Permanenza più vicina e con il Lecce… La mossa di Allegri

Musah Milan, il centrocampista americano, dopo l’infortunio di Jashari, rimarrà quasi sicuramente in rossonero: stasera titolare a Lecce

La frenesia del calciomercato raggiunge il suo apice in queste ore decisive, specialmente quando eventi inaspettati rimettono in discussione trattative che sembravano già concluse. È esattamente quanto accaduto al calciomercato Milan e al centrocampista americano Yunus Musah. La società rossonera, guidata dal Direttore Sportivo Tare, aveva già trovato un’intesa di massima con l’Atalanta per il trasferimento del giovane talento, un’operazione che si sarebbe dovuta finalizzare dopo l’impegno di questa sera contro il Lecce. Tuttavia, un imprevisto ha completamente stravolto i piani.

L’infortunio di Ardon Jashari, che lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi, ha costretto l’allenatore Massimiliano Allegri e la dirigenza milanista a riconsiderare l’intera situazione. L’assenza dello svizzero ha creato una lacuna a centrocampo, rendendo la partenza di Musah una mossa molto rischiosa in questo momento. Il Milan ha quindi deciso di bloccare momentaneamente la trattativa per valutare se sia effettivamente possibile privarsi di un altro giocatore fondamentale nel reparto nevralgico del campo. La situazione attuale rende questo scenario estremamente difficile, se non quasi impossibile.

Il paradosso di questa vicenda è che Yunus Musah è atteso come titolare nella partita di questa sera al Via del Mare. Le numerose defazioni e i problemi fisici che stanno affliggendo l’attacco rossonero hanno spinto l’allenatore Allegri a ridisegnare la formazione. Secondo le ultime indiscrezioni, Alexis Saelemaekers verrà spostato in avanti, accanto a Gimenez, ricoprendo il ruolo di seconda punta. Di conseguenza, la posizione sulla fascia destra nel centrocampo a cinque dovrebbe essere occupata proprio da Musah.

Questa situazione mette in evidenza la complessità e la dinamicità del mercato calcistico, dove ogni singolo evento può avere ripercussioni a catena su più fronti. Il Milan si trova ora a gestire una grana inattesa, costretto a bilanciare le proprie ambizioni di rafforzamento della squadra con la necessità di mantenere un organico competitivo e adeguato alle sfide imminenti. La decisione finale su Musah, che potrebbe rimanere a sorpresa tra le file del Milan, dipenderà da una valutazione attenta del nuovo DS Tare e del tecnico Allegri, che dovranno agire con la massima cautela per non compromettere gli equilibri della squadra.

In un’estate di mercato già ricca di colpi di scena e colpi a sorpresa, la trattativa per Yunus Musah rappresenta un ulteriore capitolo di una narrazione che tiene tutti gli appassionati con il fiato sospeso. La fonte di queste informazioni è TMW, che conferma la criticità della situazione e l’incertezza che aleggia sul futuro del giovane centrocampista statunitense. L’evoluzione di questa vicenda sarà cruciale per capire le prossime mosse del Milan e la strategia della dirigenza rossonera in queste ultime e decisive ore di calciomercato.