Connect with us

Calciomercato News

Musah Milan, Conte torna alla carica: nuova offerta per l'americano, le cifre sul piatto e la posizione di Tare

Calciomercato News

Cardinale Milan, visione precisa del club rossonero: acquisti sì ma sostenibilità da ricercare solo in questo modo. La missione non cambia

Calciomercato News

Calciomercato Milan, offerta ufficiale del Nottingham Forest per Musah! Riflessioni in corso, cifra choc sul tavolo

Calciomercato News

Comuzzo Milan, piovono conferme importantissime: è il primo nome sulla lista di Allegri, inizia la settimana decisiva

Calciomercato News

Vlahovic Milan, il serbo è il sogno (costoso) di Allegri! Pista ancora viva ma c'è un ostacolo praticamente insormontabile

Calciomercato

Musah Milan, Conte torna alla carica: nuova offerta per l’americano, le cifre sul piatto e la posizione di Tare

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Musah

Musah Milan, Antonio Conte torna alla carica per il centrocampista americano: offerta ai rossoneri, cifre e dettagli

Napoli scatenato sul mercato! Secondo quanto rivelato in esclusiva questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il club azzurro è tornato prepotentemente alla carica per Yunus Musah, talentuoso centrocampista americano di proprietà del calciomercato Milan. Un nome non nuovo per i partenopei, che già qualche settimana fa avevano mostrato un forte interesse per il giocatore. Questa volta, però, il Napoli ha fatto sul serio, presentando una nuova offerta ufficiale al Milan: ben 22 milioni di euro più bonus, una cifra significativa che dimostra la volontà del club di assicurarsi le prestazioni del classe 2002.

L’operazione Musah è stata fortemente voluta dal nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte. Il “Sergente di ferro” vede nell’ex Valencia il profilo ideale per rinforzare il centrocampo azzurro, considerandolo l’alternativa perfetta a Frank Anguissa. La sua duttilità, la sua fisicità e la sua capacità di rompere il gioco lo rendono un elemento prezioso per lo scacchiere tattico di Conte, che punta a costruire una squadra solida e competitiva per la prossima stagione. L’arrivo di un giocatore con le sue caratteristiche permetterebbe al Napoli di avere maggiori opzioni a centrocampo, garantendo sia qualità che quantità in un reparto fondamentale.

La Posizione del Milan e l’Interesse del Nottingham Forest

Dal canto suo, il Milan si trova ora a valutare l’offerta. La società rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal neo allenatore Massimiliano Allegri, dovrà ponderare attentamente la proposta. Musah, nonostante l’arrivo nella scorsa stagione, non è stato un titolare inamovibile e la cessione potrebbe portare liquidità preziosa da reinvestire sul mercato in entrata. Tare e Allegri avranno il compito di decidere se privarsi del giocatore per una cifra così importante o se considerarlo ancora parte integrante del progetto rossonero. La dirigenza milanista è conosciuta per la sua attenzione ai bilanci e per la capacità di massimizzare il valore dei propri asset.

Sullo sfondo, resta vivo anche l’interesse del Nottingham Forest. Il club inglese, che già in passato aveva tentato di acquisire Musah, continua a monitorare la situazione e potrebbe farsi avanti con una contro-offerta. Tuttavia, le ultime indiscrezioni indicano una chiara preferenza da parte del giocatore: Yunus Musah preferirebbe di gran lunga restare in Italia. Questo fattore potrebbe giocare un ruolo cruciale nella decisione finale, dando un vantaggio significativo al Napoli nella corsa al centrocampista. La volontà del giocatore è spesso determinante nelle trattative di mercato, e il suo desiderio di continuare la sua carriera in Serie A potrebbe spingere il Milan ad accettare l’offerta azzurra.

Il mercato è in piena ebollizione e la trattativa per Yunus Musah si preannuncia come uno dei tormentoni di questa sessione estiva. Il Napoli spinge forte, il Milan valuta e il Nottingham Forest osserva. Sarà interessante capire quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni e se il centrocampista americano vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.