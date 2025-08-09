Musah Milan, sta per cominciare la settimana decisiva? Corsa a due per l’americano. E spunta il retroscena

Musah Milan, da lunedì comincerà una settimana molto importante per il futuro dell’americano: Nottingham Forest davanti al Napoli

Le indiscrezioni di mercato si fanno sempre più insistenti intorno al futuro di Yunus Musah al calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Valentina Mariani di Sky Sport, il centrocampista americano sarebbe vicinissimo a lasciare i colori rossoneri. Una notizia che scuote il panorama del mercato milanista, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri già al lavoro per definire la rosa della prossima stagione.

Il Milan sembra dunque pronto a sacrificare Musah, arrivato solo un anno fa, per fare cassa e magari reinvestire su profili più adatti al progetto tecnico di Allegri. Le sue prestazioni altalenanti nella scorsa stagione non hanno convinto del tutto la dirigenza, che ora valuta attentamente le offerte in arrivo.

Napoli e Nottingham Forest ai Nodi: Chi la Spunterà per Musah?

La corsa per assicurarsi le prestazioni di Musah vede due club in particolare in prima linea: il Napoli e il Nottingham Forest. I partenopei, stando alle parole di Mariani, avranno un contatto cruciale a inizio settimana per capire se ci sia ancora un margine di trattativa con il Milan. Il Napoli, desideroso di rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, vede in Musah un profilo interessante per dinamismo e fisicità.

Tuttavia, il Nottingham Forest sembra essere molto più avanti nella trattativa. Il club inglese, che già nella scorsa finestra di mercato aveva mostrato interesse per il giocatore, pare aver accelerato i tempi, presentando un’offerta ritenuta più congrua dal Milan o, quanto meno, essersi mosso con maggiore decisione. L’ipotesi di un ritorno in Premier League per Musah, dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Arsenal, potrebbe essere un fattore decisivo.

Miretti l’Alternativa, ma Musah Resta il “Piano A” per la Cessione

Nel frattempo, il Milan ha già individuato un’alternativa nel caso in cui la cessione di Musah si concretizzasse. Il nome caldo è quello di Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juventus. Miretti rappresenterebbe un profilo diverso, più orientato al gioco palla a terra e alla costruzione, e potrebbe inserirsi negli schemi di Allegri. Tuttavia, è bene sottolineare che, al momento, la cessione di Musah resta il “piano A” per il Milan, non solo per questioni economiche, ma anche per liberare uno slot a centrocampo e magari puntare su profili con caratteristiche diverse.

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina segnano l’inizio di una nuova era per il Milan. Entrambi sono chiamati a operare scelte importanti sul mercato, sia in entrata che in uscita, per costruire una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi obiettivi. La situazione di Musah è solo il primo banco di prova di un’estate che si preannuncia ricca di colpi di scena e trattative incandescenti. Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione a centrocampo, e il futuro di Yunus Musah sarà uno dei primi tasselli a incastrarsi in questo complesso mosaico. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi dei prossimi giorni, sperando che le decisioni prese dalla dirigenza portino a un rafforzamento significativo della squadra.